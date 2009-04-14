«Париж – Рубэ». Жильбер одержал победу, Политт из Katusha-Alpecin – 2-й

Сегодня прошла однодневная классическая гонка «Париж – Рубэ». Пелотон преодолел дистанцию в 257 км с 29 секторами брусчатки.
Победу одержал бельгийский гонщик Филипп Жильбер.
«Париж – Рубэ»
Компьень – Рубэ, Франция
257 км
1. Филипп Жильбер (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 5.58,02
2. Нильс Политт (Германия, Katusha – Alpecin) – то же время
3. Ив Лампэр (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 0,13
4. Зеп Ванмарке (Бельгия, EF Education First) – 0,40
5. Петер Саган – (Словакия, BORA–Hansgrohe) – 0,42
6. Флориан Сенешаль (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,47...
12. Грег Ван Авермат (Бельгия, CCC Team)...
17. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – 1,36...
27. Йон Дегенкольб (Германия, Trek – Segafredo) – 3,00...
31. Люк Роу (Великобритания, Sky) – 4,25
32. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) – 7,06...
42. Маттео Трентин (Италия, Mitchelton-Scott) – 10,20
43. Никиас Арндт (Германия, Sunweb) – 11,51
44. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)...
55. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 14,15