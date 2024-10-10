Модель из Чечни подписался в UFC. Он снимался для Versace, а теперь вырубает в октагоне

История Ислама Дулатова.

Претендентская серии Даны Уайта открывает новых фактурных бойцов. Накануне там подрался Ислам Дулатов – чеченец, выступающий за Германию. Получилось ярко: Дулатов в первом раунде нокаутировал бразильца Ванилто Антунесса, привел Уайта в восторг и подписался с UFC.

Почему Дулатов – один из самых нестандартных новичков UFC?

Чеченский беженец в Германии стал топ-моделью – пришел на кастинг с отцом. До этого работал кассиром за €300 в месяц

Ислам Дулатов – из чеченского города Урус-Мартан. Из-за войны семья несколько раз переезжала, но везде он и три его брата занимались спортом: бегали, подтягивались, боксировали и помогали родителям разгружать грузовики.

В 2007-м Дулатовы переехали в немецкий Дюссельдорф, получив статус беженцев. Они выбрали Германию, так как там много чеченских диаспор. Но сначала было трудно: семье не хватало денег, а братья много дрались на улице. «Это было тяжелое время для меня. Все мои родственники, друзья, школа, все осталось там. Здесь у нас ничего не было», – вспоминал старший брат Джабраил.

Дулатовы ходили в немецкую школу, а после уроков занимались единоборствами. Спорт помогал защитить себя на улице – о модельном бизнесе братья тогда даже не знали. Но все изменил случай.

В 16 лет Джабраил Дулатов работал кассиром в супермаркете и получал около €300 в месяц: «Для Германии это мало. Мне хотелось зарабатывать, помогать маме».

Дулатов мечтал накопить на дорогой ремень Gucci. Когда появились деньги, он пришел в бутик и случайно встретил модельного агента. Тот пригласил Джабраила на кастинг и оставил визитку. Дулатов подумал, что его разыгрывают или обманывают: «Она меня встретила в Gucci. Вдруг подумала, что я какой-то богатый пацан?»

Дулатов думал, что моделями работают только женщины. Он рассказал о предложении семье, но все рассмеялись. Отец выступил против, но смягчился после уговоров матери. И даже пошел с сыном на кастинг: там Джабраил поучаствовал в фотосессии и получил контракт. Уже через два месяца он дефилировал на неделе моды в Париже. «Все оказалось не так страшно, как я себе представлял», – признавался Джабраил.

Братья Дулатовы покорили модельный бизнес. Но следуют мусульманским правилам: отказываются сниматься в нижнем белье и оголять колени

Когда модельное агентство увидело братьев Джабраила, то пригласило и их. В том числе 18-летнего Ислама, который, как и все Дулатовы, выдвинул ряд требований: никаких съемок в нижнем белье, с открытыми коленями или сексуальным подтекстом.

Несмотря на работу в модельном бизнесе, братья сохранили в себе мусульманские традиции. Джабраил отказался от контракта на $140 тысяч – за рекламу в парфюме Armani: «Условия были такие: я в трусах, в куртке и шляпе, со мной полуголая девушка. Я сказал, что хоть миллион долларов дадите, не пойду».

Со временем Ислам стал наиболее востребованным из Дулатовых. В 2018-м он вошел в список самых перспективных моделей-новичков – после показа на мужской неделе моды в Париже. Ислам заключил контракт с Versace и представлял бренд на показах.

Все предложения по работе младшие братья обсуждали с Джабраилом. Дулатовы вносят заработанные деньги в семейный фонд, который тратят сообща. Все занимаются бизнесом и помогают друг другу, поэтому последнее время реже снимаются.

«В первую очередь идем к брату, потому что он наш ментор, тренер, он научил нас всему и у него большой опыт. Когда ко мне впервые обратились с просьбой прийти на кастинг, я думал отказаться. Считал, что фотографировать человека запрещает религия. Но потом поговорил с братом и согласился. Какое-то время я буду этим заниматься, но буду помнить, что я в первую очередь мусульманин, чеченец», – говорил Ислам.

Ислам Дулатов попал в UFC на серии побед и восхитил нокаутом Дану Уайта. Они с братьями мечтали открыть в Германии бесплатный зал для чеченцев

Хотя Дулатовы добились успеха в модельном бизнесе, они не хотят в нем задерживаться. Главным увлечением для братьев всегда был спорт – тренировались пять раз в неделю по три часа в день.

Дулатовы занимались бизнесом и мечтали открыть зал – бесплатный для чеченцев. «Мы хотим, чтобы наши ребята не шатались по дискотекам, не курили, не пили алкоголь – это все не наше. Если будет спортзал, они смогут занять себя и не будут портиться», – говорил Джабраил.

Дулатовы исполнили мечту: открыли зал и запустили другие бизнес-проекты. Но постоянные тренировки сделали братьев атлетами, что мешало им в модельном бизнесе. Братьев пытались изменить: просили сбрить бороду, похудеть, избавиться от мышц, отрастить и покрасить волосы. Другие модели недолюбливали Дулатовых, но боялись – до драк не доходило.

«Однажды я пришел на фотосессию для GQ с синяком после боя, они сказали: «О, так даже круче. Аутентично». Все в модельном бизнесе знают, что я боец. Сначала их это раздражало, но потом приняли», – вспоминал Ислам.

В Чечне Дулатовых сильно критиковали – даже угрожали. Но Джабраил объяснил подписчикам, что братья работают, соблюдая религиозные принципы. Ислам считает, что люди на родине не поняли их историю:

«Я их понимаю. Если бы я жил в Чечне и увидел, что наш парень – модель, тоже бы не понял. Потому что это не в нашей культуре. Они же думают, что я там в трусиках хожу. А я никогда не буду этого делать. Я же знаю, кто я: мусульманин, чеченец, спортсмен. Но сегодня работаю с Versace».

Братья увлекались в ММА – но тренировались в шлемах, чтобы не травмировать лицо. Самым успешным стал Ислам, который идет с рекордом 10-1 в ММА. Дулатов дважды становился чемпионом Европы по MMA, а в 2019-м перешел в профессионалы. Начал в Германии с поражения судейским решением, но больше не проигрывает. Через полтора месяца он вырубил соперника за 34 секунды, а в следующих боях лишь однажды затянул до второго раунда (чередовал нокауты и сабмишены).

Теперь Дулатов – боец UFC: он выступает в полусреднем весе (до 77 кг) при росте 191 см. Уайт был в восторге, когда Ислам вырубил бразильца на его глазах у сетки. Дулатов признается, что сейчас ММА интересуют его намного больше, чем модельный бизнес:

«Я снимался для многих больших брендов – Hugo Boss, Vercase. Но бои я люблю больше, чем модельный бизнес. Я отменял фотосессии, если они совпадали по времени с боями. Например, в молодости, когда я нуждался в деньгах, мне предлагали €5 тысяч за фотосессию, но в это же время у меня был бой за €200. И так делал много раз, отказывался и от более крупных сумм.

Сейчас я не так много работаю по модельным проектам, потому что у меня много других бизнесов, есть зал в Германии. Мы приехали в Германию из Чечни 16 лет назад, когда там шла война. Вообще без денег, без гроша, но теперь мы живем хорошо. У каждого брата бизнес, мы все модели и бойцы. Мы все в нашей семье трудяги, никто не ленится».

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger