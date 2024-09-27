🗻 Бои в селе Дагестана под дождем – красота на высоте двух тысяч метров над уровнем моря

Шара Буллет прилетел на вертолете.

Бои в горах под открытым небом проводятся не впервые, но всегда цепляют кавказским колоритом и атмосферой гор. Турнир по кикбоксингу «Битва в горах», который состоялся в селе Согратль Гунибского района в Дагестане, добавил фактурных кадров.

Село Согратль находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря – там установили ринг, сцену для выхода бойцов и несколько рядов для зрителей. Болельщиков развлекали национальными танцами и выступлением канатоходца Камиля Мамаева, уже проходившего по тросу на стадионе в Махачкале – все это на фоне гор.

Во время турнира начался дождь – несмотря на погодные условия, бойцы все равно дрались. Мокли не только спортсмены и их секунданты, но и зрители – спасались капюшонами и дождевиками. Но дождь точно добавил атмосферы:

В главном бою Вагаб Вагабов во втором раунде нокаутировал Арсена Согомоняна. Накануне они провели стердаун на фоне гор:

«Условия необычные, но нам не привыкать, – сказал Спортсу’’ Вагабов. – Можно сказать, мы, горцы, к этому привычны. В дожде ничего страшного не было – наоборот, турнир получился уникальным. В каком-то смысле мы были похожи на двух гладиаторов, учитывая условия».

Гостями турнира стали экс-боец UFC Мухаммад Мокаев и действующий боец лиги Шара Буллет, который в октябре выступит на турнире в Абу-Даби.

Шара Буллет прилетел на турнир на вертолете – он вручал участникам денежные призы за лучшее выступление:

– Да, тут погодные условия немного менялись, первый раз летел, атмосферно получилось: туман, дождь, вот тут недалеко приземлился.

– Говорят, это стоит 250 тысяч за час в Дагестане?

– Честно, расценок я не знаю. Слышал, что в Рио‑де‑Жанейро это стоит $100 за 10 минут.

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