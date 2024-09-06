Видели «средневековые ММА» с рыцарями в клетке? 10 лет назад их придумал менеджер Емельяненко

Вдохновился «Игрой престолов».

Фрик-шоу, где толстяк дерется с толпой женщин, групповые бои, драки на подушках или в телефонной будке – в соцсетях популярны все более странные форматы ММА.

Новый тренд – «средневековые» бои в октагоне. Они проводятся в рыцарских доспехах с мечами и топорами.

В США у «средневековых ММА» есть даже промоушен. В клетке дерутся рыцари, которые миксуют удары мечами с приемами из единоборств

Armoured MMA – региональный промоушен из США с бюджетным продакшеном, далеким от российских поп-ММА. Но концепция их лиги с драками рыцарей в доспехах привлекает аудиторию (на ютуб-канал подписано около 15 тысяч). Все происходит в октагоне, вместо звука ударов в кость – звон металла.

Для атаки бойцы могут использовать меч, топор или щит, которым также защищаются. С помощью оружия можно боксировать: джеб выбрасывать щитом, кросс – мечом. В отличие от рыцарских турниров, в Armoured MMA используют как оружие, так и приемы из ММА. Разрешено бить руками, ногами, коленями, клинчевать и даже бороться.

Победить можно остановкой рефери или решением судей – очки начисляются за активность, точные удары и разоружение противника. Дерутся в разных стилях: бойцы ММА больше бьют конечностями, любители реконструкции или новички – оружием. Armoured MMA не хватает зрелищности – из-за тяжести доспехов кажется, будто бойцы дерутся под водой.

Менеджер Емельяненко создал «средневековые ММА» 10 лет назад. Они собирали миллионы просмотров за рубежом и привлекли профессионалов

Armoured MMA существует несколько лет, но тренд запустился в России. В августе-2014 первый бой по ММА в доспехах провели в М-1 – популярной лиге, которую возглавлял менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн.

В М-1 вдохновились историческим средневековым боем (ИСБ) – спортом, зародившимся в конце 90-х. Это соревновательная форма реконструкции, где люди устраивают исторические поединки. Москвич Артемий Гершвальд участвовал в ИСБ с детства. Он предложил Финкельштейну формат, чтобы объединить стили:

«Я занимался ИСБ около 16 лет и практиковался в рукопашном бое. Одним из моих любимых видов спорта были ММА, поэтому я много смотрел М-1. Чтобы донести мой любимый вид спорта – ИСБ – до более широкой аудитории, я написал письмо Вадиму Финкельштейну, рассказал об исторических средневековых сражениях и предложил организовать их в рамках M-1. Спустя две недели мы провели первую серию боев».

Рыцарские схватки в М-1 развлекали зрителей между боями: мужчины в доспехах дрались на ринге и показывали шоу. Получалось намного зрелищнее, чем в Armoured MMA: бойцы были выше классом и не казались такими медленными (вероятно, доспехи весили меньше), а в клетке показывали зрелищные нокауты, борьбу и даже «спартанские» фронт-кики.

«Большинство боев на самом деле довольно жестокие, – вспоминал Гершвальд. – Но зрители часто не могут этого понять, поскольку не видят выражения наших лиц под шлемами. Но это тяжело и может быть неприятно.

В одном из боев рыцаря-легковеса нокаутировали ударом меча. Это выглядело устрашающе. Но в боях один на один серьезных травм не было. Самое ужасное, что может случиться (как и в случае с любым видом спорта), – травмы: порезы, сотрясения мозга, нокауты и переломы костей».

Бой проводились в формате трех раундов по три минуты. Победителя определяли нокаутом, решением или сабмишеном – когда один боец прижимал другого и не давал подняться.

«Все доспехи сделаны из металла, а под ними мы носим стеганую куртку, – рассказывал Гершвальд. – Меч может весить до 2 кг, щит – около 1 кг, шлем – до 3 кг. В среднем доспехи весят 15-20 кг вместе с мечом и щитом. Но для профессионального бойца доспехи – вторая кожа. Боец, который постоянно тренируется, привыкает к их весу. Он готов бегать, прыгать, наносить удары и даже кувыркаться».

В М-1 создали отдельный филиал для боев в стиле «Игры престолов». Идея не выстрелила, после чего лига исчезла

Рыцарские бои М-1 завирусились в соцсетях: собрали десятки миллионов просмотров и попали в зарубежные медиа. Это подтолкнуло М-1 создать лигу Medieval MMA («Средневековые ММА»), которую в промо назвали «Игрой престолов» в реальной жизни».

«Мне понравилась реакция фанатов, когда мы впервые провели это в Санкт-Петербурге на M-1 Challenge 50, – признавался Финкельштейн. – Похоже, им это реально понравилось, они были впечатлены и поддерживали рыцарей. Поэтому я подумал, что стоит продолжить.

«Рыцарский бой» заполнял паузу между андеркардом и главными боями. Если мы найдем бойцов, у нас будет отдельное средневековое шоу с весовыми категориями, титульными боями и чемпионами».

Финкельштейн верил, что у средневековых ММА большое будущее: «Думаю, это как ММА. Правила похожи: вы можете наносить удары кулаками и бороться. У бойцов есть мечи и щиты, они носят специальную одежду. Все это выглядит действительно захватывающе».

В «средневековых ММА» появились правила – как в настоящем спорте. Мечи были тупыми, а удары головой, в заднюю часть шеи, позвоночник, ступни и лодыжки запрещались. Если рыцарь сбит с ног, его можно добить только тремя ударами – пытаться проткнуть нельзя (мечом можно только бить).

Участниками Medieval MMA становились как мастера ИСБ, так и бойцы ММА. Бои выглядели ярко, собирали просмотры, но не стали большим явлением. Несмотря на вирусность, Medieval MMA, как и M-1, просто исчез.

Финкельштейн надеялся, что формат приживется в Европе из-за истории рыцарства. В России «средневековые ММА» мелькнули полгода назад – на турнире AMC Fight Nights . Бой организовали с участием популяризатора ИСБ Максима Юна. Он собрал восторженные комментарии, поэтому «средневековые ММА» могут ворваться в российские поп-ММА. Но в их расцвет на Западе не верится – там хуже развивают креативные форматы в ММА.

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Фото: facebook.com/M1Medieval ; instagram.com/armoredmma