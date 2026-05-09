Волков – о потенциальной роли запасного в бою Перейры и Гана: «Рассмотрел бы такую возможность? Думаю, да»

Александр Волков готов быть запасным в бою Перейры и Гана.

Тяжеловес UFC Александр Волков готов быть запасным в бою между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом .

– Вам как топу и одному из претендентов на титул в тяжелом весе не обидно ли, что поднимается Алекс Перейра и вытесняет вас из титульной гонки?

– Надо сказать, что у Алекса есть много положительных вещей, почему ему дали этот бой. До перехода в тяжелый вес он был чемпионом в двух весовых категориях, медийно известный и харизматичный боец. Является лицом, фронтменом UFC.

Поэтому, в какую бы категорию Перейра ни решил бы пойти, ему всегда будет гореть зеленый свет в вопросе боя за титул. В организации всегда лояльны к таким бойцам, к тем, кто делает кассу. Поэтому в этой ситуации все достаточно логично.

– Предлагали ли вам страховать бой между Ганом и Перейрой?

– Пока нет. Такие разговоры происходят не напрямую и не так заранее, потому что как минимум у меня сейчас другой поединок. По итогам боя с Валдо [Кортесом-Акостой, бой пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328] станет ясно, буду ли я актуален как претендент на пояс. То есть каждый бой подвергает меня риску из этой гонки слететь. Об этом рано говорить. Рассмотрел бы такую возможность? Думаю, да, – сказал Волков.

Бой между Перейрой и Ганом за временный титул в тяжелом весе пройдет 15 июня в Белом доме.

