Ульберг – о травме: «Это кресты. Мы согласились на операцию, думая, что восстановление займет шесть или восемь месяцев. Но мое тело заживает очень быстро»
Чемпион UFC Карлос Ульберг рассказал о состоянии после операции.
«Это кресты. Мы согласились на операцию, думая, что восстановление займет шесть или восемь месяцев. но мы добились отличного прогресса, мое тело заживает очень быстро. Думаю, что у нас отличный план. Надеюсь, быстро восстановлюсь», – сказал Ульберг.
Карлос Ульберг получил разрыв передней крестообразной связки в поединке с Прохазкой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не быстрее, чем 6 месяцев, если кресты и операция.
В лучшем случае 6 месяцев,но в его случае это 8,ма то и больше месяцев
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем