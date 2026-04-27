  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ульберг – о травме: «Это кресты. Мы согласились на операцию, думая, что восстановление займет шесть или восемь месяцев. Но мое тело заживает очень быстро»
2

Ульберг – о травме: «Это кресты. Мы согласились на операцию, думая, что восстановление займет шесть или восемь месяцев. Но мое тело заживает очень быстро»

Ульберг рассказал о состоянии после операции.

Чемпион UFC Карлос Ульберг рассказал о состоянии после операции.

«Это кресты. Мы согласились на операцию, думая, что восстановление займет шесть или восемь месяцев. но мы добились отличного прогресса, мое тело заживает очень быстро. Думаю, что у нас отличный план. Надеюсь, быстро восстановлюсь», – сказал Ульберг.

Напомним, Ульберг травмировал ногу в поединке с Иржи Прохазкой на UFC 327.

Карлос Ульберг получил разрыв передней крестообразной связки в поединке с Прохазкой

Карлос Ульберг перенес операцию на колене

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
logoКарлос Ульберг
logoUFC
logoMMA
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не быстрее, чем 6 месяцев, если кресты и операция.
Ответ lexx_sharingan
Не быстрее, чем 6 месяцев, если кресты и операция.
В лучшем случае 6 месяцев,но в его случае это 8,ма то и больше месяцев
Читайте новости бокса в любимой соцсети
