Ульберг – о травме: «Это кресты. Мы согласились на операцию, думая, что восстановление займет шесть или восемь месяцев. Но мое тело заживает очень быстро»

Чемпион UFC Карлос Ульберг рассказал о состоянии после операции.

«Это кресты. Мы согласились на операцию, думая, что восстановление займет шесть или восемь месяцев. но мы добились отличного прогресса, мое тело заживает очень быстро. Думаю, что у нас отличный план. Надеюсь, быстро восстановлюсь», – сказал Ульберг.

Напомним, Ульберг травмировал ногу в поединке с Иржи Прохазкой на UFC 327.

