52

Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF

В Лас-Вегасе на UFC 326 прошел бой за титул BMF («самый опасный ублюдок») между легковесами Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

Оливейра победил единогласным решением судей (50-45 – трижды).

В 2015 году Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде – бразилец травмировался и не смог продолжить поединок.

«Боялся, что останусь инвалидом». Оливейра уже проигрывал Холлоуэю из-за мистической травмы

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
logoUFC
logoМакс Холлоуэй
logoUFC 326
logoMMA
logoЧарльз Оливейра
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бразильская версия гачи мучи,и конец смысла сцществования игрушечного пояса
Полагаю, многие со мной согласятся: бой -- абсолютное разочарование. И как отдельно взятый бой, и (что еще важнее) как бой за титул BMF. Все предыдущие бои за этот титул могли быть совсем не гангстерскими(ну какой из Порье гангстер?), но всегда были очень зрелищными. В общем-то, единственная цель существования этого пояса - свести 2-х зрелищных бойцов в бою, который не скован чемпионской ответственностью, в бою, в котором цель -- активно сражаться.
И сегодня Оливейра просто свёл на нет значение этого титула. Дело даже не в том, что Чарльз решил добыть победу борьбой - его полное право; проблема в абсолютно трусливом геймплане. Не было даже намека на зрелищный партер. Ну и в конце концов, ведя по раундам 4-0, неужели Чарльз не мог хотя бы попытаться создать видимость, что бой за BMF? Макс -- не нокаутёр, он никогда не умел вырубать соперников одним или несколькими ударами, до нокаута Макс избивал соперника целый бой. Неужели Чарльз зассал устроить зрелище хотя бы в последнем раунде? Выходит, что именно так.
Всем, кто будет писать о том, что Оливейра выиграл по делу, что контроль в партере -- допустимый способ достижения победы: да, это так, спортивная победа Оливейры неоспорима, вот только вы бы НИКОГДА не влюбились бы в спорт, в котором один человек 20 минут одеялит другого человека
Ответ Олег Грачёв
Полагаю, многие со мной согласятся: бой -- абсолютное разочарование. И как отдельно взятый бой, и (что еще важнее) как бой за титул BMF. Все предыдущие бои за этот титул могли быть совсем не гангстерскими(ну какой из Порье гангстер?), но всегда были очень зрелищными. В общем-то, единственная цель существования этого пояса - свести 2-х зрелищных бойцов в бою, который не скован чемпионской ответственностью, в бою, в котором цель -- активно сражаться. И сегодня Оливейра просто свёл на нет значение этого титула. Дело даже не в том, что Чарльз решил добыть победу борьбой - его полное право; проблема в абсолютно трусливом геймплане. Не было даже намека на зрелищный партер. Ну и в конце концов, ведя по раундам 4-0, неужели Чарльз не мог хотя бы попытаться создать видимость, что бой за BMF? Макс -- не нокаутёр, он никогда не умел вырубать соперников одним или несколькими ударами, до нокаута Макс избивал соперника целый бой. Неужели Чарльз зассал устроить зрелище хотя бы в последнем раунде? Выходит, что именно так. Всем, кто будет писать о том, что Оливейра выиграл по делу, что контроль в партере -- допустимый способ достижения победы: да, это так, спортивная победа Оливейры неоспорима, вот только вы бы НИКОГДА не влюбились бы в спорт, в котором один человек 20 минут одеялит другого человека
Последнее предложение, прям отлично сказано👍
BMF, это вроде титул самый жесткий человек , а не самый скучный. Оливейра, сразу обогнал титульник Чимаева по «зрелищности «
Пойду гляну еще раз как Топурия вырубил этот унылый рюкзак
Ответ Алексей Александрович
Пойду гляну еще раз как Топурия вырубил этот унылый рюкзак
И самое интересное, почему против Топурии, Олевейра дрался в стойке!
Против Макса сразу в ноги
Ответ Егор Крид58
И самое интересное, почему против Топурии, Олевейра дрался в стойке! Против Макса сразу в ноги
Он и там пытался утянуть бой в партер, но коренастый греко-римец не дал ему это сделать.
Титул БМФ обнулился. Он по сути своей предполагал что встречаются двое рубак, которые мутузят друг друга и дают зрелище, а Оливейра пошел другим путем
Да сделайте хотя бы, как в дзюдо: только начали возню одеяльную - сразу в стойку! Ну, просто шляпа же ...
Бой в золотую коллекцию из: Чимаев-Дю Плесси, Алмейда-Льюис, Махачев-Маддалена
В общем единственным реальным BMF остаётся великий Нейт Диас
Это явно не бой за титул бмф, схватка джитсера против ударника
Это прям гангстерская разборка была, конечно
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Конор – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Встречусь с победителем в среднем весе. Моя левая рука не промахивается»
7 марта, 09:05
Холлоуэй – об Оливейре: «Этот парень – настоящая легенда. Не могу дождаться, чтобы выйти в октагон с ним»
6 марта, 09:45
Холлоуэй – о травме Оливейры в первом бою: «Если я сломаю лодыжку или что-то в этом роде, ты не узнаешь об этом»
3 марта, 15:13
Рекомендуем
Главные новости
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
18 минут назад
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
32 минуты назад
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
сегодня, 11:55
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
сегодня, 10:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 10:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Холлоуэй замыкает топ-15
сегодня, 09:18Фото
Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»
сегодня, 08:25
Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
сегодня, 07:55
Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
сегодня, 07:10
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем