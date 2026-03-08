Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF
В Лас-Вегасе на UFC 326 прошел бой за титул BMF («самый опасный ублюдок») между легковесами Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.
Оливейра победил единогласным решением судей (50-45 – трижды).
В 2015 году Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде – бразилец травмировался и не смог продолжить поединок.
«Боялся, что останусь инвалидом». Оливейра уже проигрывал Холлоуэю из-за мистической травмы
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
И сегодня Оливейра просто свёл на нет значение этого титула. Дело даже не в том, что Чарльз решил добыть победу борьбой - его полное право; проблема в абсолютно трусливом геймплане. Не было даже намека на зрелищный партер. Ну и в конце концов, ведя по раундам 4-0, неужели Чарльз не мог хотя бы попытаться создать видимость, что бой за BMF? Макс -- не нокаутёр, он никогда не умел вырубать соперников одним или несколькими ударами, до нокаута Макс избивал соперника целый бой. Неужели Чарльз зассал устроить зрелище хотя бы в последнем раунде? Выходит, что именно так.
Всем, кто будет писать о том, что Оливейра выиграл по делу, что контроль в партере -- допустимый способ достижения победы: да, это так, спортивная победа Оливейры неоспорима, вот только вы бы НИКОГДА не влюбились бы в спорт, в котором один человек 20 минут одеялит другого человека
Против Макса сразу в ноги