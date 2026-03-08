Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF

В Лас-Вегасе на UFC 326 прошел бой за титул BMF («самый опасный ублюдок») между легковесами Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой .

Оливейра победил единогласным решением судей (50-45 – трижды).

В 2015 году Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде – бразилец травмировался и не смог продолжить поединок.

«Боялся, что останусь инвалидом». Оливейра уже проигрывал Холлоуэю из-за мистической травмы