Конор – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Встречусь с победителем в среднем весе. Моя левая рука не промахивается»

Конор Макгрегор высказался о бое Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

«Зачем заставлять этих парней гонять вес? В этом нет никакой необходимости. Я готов подраться с победителем в среднем весе! Или в полусреднем – как угодно. Бум! Моя левая рука не промахивается», – написал в социальных сетях Макгрегор.

Поединок между Холлоуэем и Оливейрой состоится в ночь на 8 марта и возглавит турнир UFC 326.

Холлоуэй – об Оливейре: «Этот парень – настоящая легенда. Не могу дождаться, чтобы выйти в октагон с ним»

Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Конора Макгрегора
Спецпояс для тех, кто уже не получит нормальный, но ещё готов за деньги делать шоу. Конор может ради такого вернуться, я даже почти верю.
К сожалению, левая Конора сейчас не промахивается только по рюмке
Ответ garethbale
К сожалению, левая Конора сейчас не промахивается только по рюмке
Лично видел?
Ответ garethbale
К сожалению, левая Конора сейчас не промахивается только по рюмке
Он же завязал.
скорее все Даня Белый и ждёт результата боя Оливейра-Холлоуэй, чтобы объявить кард в белом доме. Очень похоже что победитель, если не получит большого урона, и будет с Маком рубиться. Так что у ребят запредельная мотивация сегодня, чтобы срубить потом бабла в этом бою. Скорее это тот самый седьмой бой, о котором он и говорит.
Ответ Алексей Пупкин
скорее все Даня Белый и ждёт результата боя Оливейра-Холлоуэй, чтобы объявить кард в белом доме. Очень похоже что победитель, если не получит большого урона, и будет с Маком рубиться. Так что у ребят запредельная мотивация сегодня, чтобы срубить потом бабла в этом бою. Скорее это тот самый седьмой бой, о котором он и говорит.
Кстати оооочень может быть
Ответ Алексей Пупкин
скорее все Даня Белый и ждёт результата боя Оливейра-Холлоуэй, чтобы объявить кард в белом доме. Очень похоже что победитель, если не получит большого урона, и будет с Маком рубиться. Так что у ребят запредельная мотивация сегодня, чтобы срубить потом бабла в этом бою. Скорее это тот самый седьмой бой, о котором он и говорит.
Блин, так интересно расписал, что аж поверить хочется))
Он так говорил ещё когда Гейджи и Порье рызыгрывали этот пояс.
Ни с кем он драться не будет.
ага...левая рука не промахивается.....она стучит
Ответ Эннио
ага...левая рука не промахивается.....она стучит
Единственный кто это подтвердит дед из бара
Ответ Эмран Ибрагимов
Единственный кто это подтвердит дед из бара
и Хабиб
С Чарльзом сдача в первом раунде, с Максом белое полотенце во втором раунде
Ответ Магомед Саид Амирханов
Мечтатель хренов
Чего такой напряжённый?
Давай в тяжелом весе
На конкурсе по поеданию чебуреков
