Конор – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Встречусь с победителем в среднем весе. Моя левая рука не промахивается»

Конор Макгрегор высказался о бое Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой .

«Зачем заставлять этих парней гонять вес? В этом нет никакой необходимости. Я готов подраться с победителем в среднем весе! Или в полусреднем – как угодно. Бум! Моя левая рука не промахивается», – написал в социальных сетях Макгрегор.

Поединок между Холлоуэем и Оливейрой состоится в ночь на 8 марта и возглавит турнир UFC 326.

