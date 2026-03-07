Конор – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Встречусь с победителем в среднем весе. Моя левая рука не промахивается»
Конор Макгрегор высказался о бое Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.
«Зачем заставлять этих парней гонять вес? В этом нет никакой необходимости. Я готов подраться с победителем в среднем весе! Или в полусреднем – как угодно. Бум! Моя левая рука не промахивается», – написал в социальных сетях Макгрегор.
Поединок между Холлоуэем и Оливейрой состоится в ночь на 8 марта и возглавит турнир UFC 326.
Холлоуэй – об Оливейре: «Этот парень – настоящая легенда. Не могу дождаться, чтобы выйти в октагон с ним»
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Конора Макгрегора
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ни с кем он драться не будет.
На конкурсе по поеданию чебуреков