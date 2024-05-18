UFC Fight Night 241: Барбоза против Мерфи

В ночь на 19 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 241, в главном бою которого пройдет бой в полулегком весе между Эдсоном Барбозой и Лероном Мерфи.

Главные бои турнира:

Эдсон Барбоза (24-11) – Лерон Мерфи (13-0-1);

Хаос Уильямс (14-3) – Карлстон Харрис (19-5);

Темба Горимбо (12-4) – Рамиз Брахимадж (10-4);

Адриан Янез (16-5) – Винисиус Сальвадор (14-6);

Луана Пиньеро (11-2) – Анджела Хилл (16-13);

Абус Магомедов (25-6-1) – Уорли Алвес (15-7).

Прямую трансляцию турнира покажет канал «Матч ТВ». Начало – в 02:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC Fight Night 241: Магомедов легче Алвеса, Мерфи тяжелее Барбозы

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