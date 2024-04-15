Официально: Уайлдер подерется с Чжилеем в карде, где пройдет бой Бивол – Бетербиев

Официально объявлен следующий бой Деонтея Уайлдера.

Соперником американца станет китайский боксер Чжан Чжилей.

Бой пройдет 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в карде турнира, который возглавит объединительный бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

40-летний Чжилей в марте судейским большинством проиграл титул временного чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Джозефу Паркеру. На его счету 26 побед, два поражения и ничья.

38-летний Уайлдер проиграл Паркеру в декабре единогласным решением судей. У него 43 победы, три поражения и ничья.

Официально: Бивол и Бетербиев подерутся 1 июня в Саудовской Аравии

Уайлдер – о поражении Паркеру: «Скучный бой. Я провел в пути два раза по 20 часов, а эти парни уже были в Европе»