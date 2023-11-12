Ган – Аспиналлу: «Теперь ты чемпион и стал тем, кого преследуют. А я охотник»

Сирил Ган надеется на скорый поединок с Томом Аспиналлом.

«Поздравляю, Том [Аспиналл]. Теперь ты чемпион и стал тем, кого преследуют. А я охотник. До скорой встречи», – написал в соцсетях боец UFC Сирил Ган.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом тяжелого веса.

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