Ган – Аспиналлу: «Теперь ты чемпион и стал тем, кого преследуют. А я охотник»
Сирил Ган надеется на скорый поединок с Томом Аспиналлом.
«Поздравляю, Том [Аспиналл]. Теперь ты чемпион и стал тем, кого преследуют. А я охотник. До скорой встречи», – написал в соцсетях боец UFC Сирил Ган.
Напомним, что Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом тяжелого веса.
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