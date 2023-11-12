Ган – Аспиналлу: «Теперь ты чемпион и стал тем, кого преследуют. А я охотник»

Теги UFC MMA Сирил Ган Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган надеется на скорый поединок с Томом Аспиналлом.

«Поздравляю, Том [Аспиналл]. Теперь ты чемпион и стал тем, кого преследуют. А я охотник. До скорой встречи», – написал в соцсетях боец UFC Сирил Ган.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом тяжелого веса.

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8 комментариев

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Лютый альбинос
Да задрал ты уже, тебе уже два раза шанс давали. Пусть Волков попробует - у него три досрочных победы подряд или Алмейда, например. А вообще в тяжах у ЮФС печально всё - дикий застой дивизиона, Малыхина бы туда.
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Bayern Munich
Он просто тебя переведёт и засабмитит как Джонс, одного таланта не хватить чтобы стать чемпионом, а с такой нулевой борьбой там ловить нечего, Том ни будет как маникен Спивак стоять и пропускать
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Сиражудин Халало
Ответ Лютый альбинос
Да задрал ты уже, тебе уже два раза шанс давали. Пусть Волков попробует - у него три досрочных победы подряд или Алмейда, например. А вообще в тяжах у ЮФС печально всё - дикий застой дивизиона, Малыхина бы туда.
При всем уважении……в юфс другой уровень….хотя было бы интересно
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Сиражудин Халало
Ган хоть куда лезишь середняк!!!два раза профукал пояс….Аспинал просто убьёт эту Нежинку! Там нужен только Нганну
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rude.
Охотник на мопеде.
Как-то ты охотится будешь, дырчик всю дичь распугает...
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Bayern Munich
Ответ Лютый альбинос
Да задрал ты уже, тебе уже два раза шанс давали. Пусть Волков попробует - у него три досрочных победы подряд или Алмейда, например. А вообще в тяжах у ЮФС печально всё - дикий застой дивизиона, Малыхина бы туда.
Немков бы тоже не затерялся там, топ-3 точно вошёл бы
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Лютый альбинос
Ответ Bayern Munich
Немков бы тоже не затерялся там, топ-3 точно вошёл бы
Немков - да, но он в целом всё-таки полутяж скорее.
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rude.
Ответ Лютый альбинос
Да задрал ты уже, тебе уже два раза шанс давали. Пусть Волков попробует - у него три досрочных победы подряд или Алмейда, например. А вообще в тяжах у ЮФС печально всё - дикий застой дивизиона, Малыхина бы туда.
Что Волков попробует? Его Аспиналл чуть не убил. Какой смысл в еще одном их бою?
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