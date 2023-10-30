Хабиб – о поединке с Конором: «Я был очень заряжен. Хотел почувствовать его мощь и скорость»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов вспомнил ощущения перед боем с Конором Макгрегором.

«Помню ночь боя. Я был очень заряжен и не мог дождаться поединка. Чисто по спортивному для меня было очень интересно, что этот парень будет делать с моим давлением, борьбой, контролем сверху, духом, выносливостью.

Я хотел почувствовать его мощь и скорость, ведь ему было 30 лет, как и мне. Мы были в расцвете сил, это было очень интересно для меня с позиции фаната. Не потому что он мой оппонент, а из-за любопытства со стороны зрителя», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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4 комментария

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Леонид Матросов
Пора уже фильм про это снять.
+3
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Qwarrz Qaqa
ОО,новости свежие наконец -то¡!!А,то всё думал какие ощущения у Хабиба были перед боем с Коннором.
+2
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Бацька
Вот если бы Хабиб провел поединок с праймовым Тони Фергюсоном и побил его, то ваще бы к Хабибу вопросов не было, а так осадочек есть
0
0
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