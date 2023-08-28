Сильвестр Сталлоне: «В фильме «Рокки 3» у меня было 2,8% жира. Мой рацион составляли только четыре продукта»

Теги Сильвестр Сталлоне бокс Фильмы Бокс/MMA/UFC

Сильвестр Сталлоне рассказал о диете во время подготовки к роли Рокки Бальбоа.

«Когда я снимался в фильме «Рокки 3», у меня был самый низкий вес и процент жира в жизни. 75 килограмм и 2,8% жира. Это было тяжело», – заявил актер.

Сталлоне сказал, что в его диету входило лишь четыре продукта: овсяная крупа, тунец, вода и черный кофе.

Фильм «Рокки 3», в котором Сильвестр Сталлоне играл главного героя Рокки Бальбоа, вышел в 1982 году. Картина собрала в мировом прокате $270 млн, имея бюджет в $17 млн.

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8 комментариев

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K. Eropegov
Ему помог простой советский
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cristiansen
Че то Слая понесло, такой процент жира смертелен, да и его внешний вид говорил об около 7-8 процентах
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fhneh
Визуально в Рокки 4 у него получше форма была
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Просто Космос
Ответ cristiansen
Че то Слая понесло, такой процент жира смертелен, да и его внешний вид говорил об около 7-8 процентах
Ну меньше 5% вредно для здоровья. Факт.
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Всеволод Бобров
не мог таким быть процент жира, около 6-7 был у слая, 2,8% даже у выступающих бодибилдеров нет.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Избавиться от лишнего веса по методике Сталлоне! Для этого нужно всего четыре продукта! Овсяная….
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Евгений Цыбульников
Эх, дедушка привирает немного в истории)
Форма была топ, но 2.8%... Он бы ещё сказал, что не пил воду 2 недели, чтоб ее в организме не было совсем)
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ cristiansen
Че то Слая понесло, такой процент жира смертелен, да и его внешний вид говорил об около 7-8 процентах
Не понесло его. Он просто актер. Не забывайте) у них немного другое восприятие действительности, сильно смешанное с вымышленными мирами кинофильмов.
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