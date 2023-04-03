Умер советский боксер Игорь Высоцкий. Ему было 69 лет

На 70-м году жизни умер советский боксер Игорь Высоцкий. Причины смерти не называются.

В 1978 году Высоцкий стал чемпионом СССР. Известность ему принесли две победы над трехкратным олимпийским чемпионом Теофило Стивенсоном и спарринги с Мохаммедом Али.

Федерация бокса России выразила соболезнования: «Совсем недавно из жизни ушла жена Высоцкого Марина, которую он просто обожал. Это был тяжелейший удар, от которого Игорь Яковлевич так и не оправился...

Коллектив Федерации бокса России, вся боксерская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Высоцкого».