Умер советский боксер Игорь Высоцкий. Ему было 69 лет

Теги Игорь Высоцкий бокс Бокс/MMA/UFC

На 70-м году жизни умер советский боксер Игорь Высоцкий. Причины смерти не называются.

В 1978 году Высоцкий стал чемпионом СССР. Известность ему принесли две победы над трехкратным олимпийским чемпионом Теофило Стивенсоном и спарринги с Мохаммедом Али.

Федерация бокса России выразила соболезнования: «Совсем недавно из жизни ушла жена Высоцкого Марина, которую он просто обожал. Это был тяжелейший удар, от которого Игорь Яковлевич так и не оправился...

Коллектив Федерации бокса России, вся боксерская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Высоцкого».

1 комментарий

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Andreir888
Помню...И победы Игоря над Стивенсоном тоже. Вечная память!🙏🕯
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