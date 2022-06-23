Тимур Валиев ушел из UFC

Теги легчайший вес UFC MMA Тимур Валиев Бокс/MMA/UFC

Российский боец легчайшего дивизиона Тимур Валиев покинул UFC по неизвестной причине. Об этом сообщает UFC Roster Watch.

Валиев провел в промоушене четыре боя, два из которых выиграл, один был признан несостоявшимся, и последний, против Джека Шора, был проигран единогласным решением судей.

Всего на счету россиянина 18 побед и три поражения.

Забит Магомедшарипов завершил карьеру в ММА. Он был самым ярким россиянином в UFC, но ушел на пике и остался загадкой

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