Тимур Валиев ушел из UFC

Российский боец легчайшего дивизиона покинул UFC по неизвестной причине. Об этом сообщает UFC Roster Watch.

Валиев провел в промоушене четыре боя, два из которых выиграл, один был признан несостоявшимся, и последний, против Джека Шора, был проигран единогласным решением судей.

Всего на счету россиянина 18 побед и три поражения.

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