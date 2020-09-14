Конор: «Я никогда себя не убью, несмотря на то, сколько людей этого желает. Никто не получит от меня ни цента!»

Бывший чемпион в двух весовых категориях ответил на обвинения в сексуальных домогательствах, а также прокомментировал мысли о суициде.

«Я никогда себя не убью, несмотря на то, сколько людей этого желает. Все вы снова и снова пытаетесь меня подставить, но благодаря правде я всегда буду на свободе! Обвинения в отцовстве, изнасиловании, непристойном поведении – все это чушь. Что бы вы мне не пожелали, я никогда не прогнусь.

Правда есть правда, и это окрыляет меня. Я знаю свой характер. Да благословит господь ДНК, показания свидетелей и правду. Мощь в правде. Я свободен.

Никто не получит от меня ни цента за порочную ложь! Ни сейчас и никогда! Я буду сражаться! И я только начинаю свою битву!

Все эти прошлые инциденты, вот увидите, они не будут забыты! Я не позволю этим людям обвинить меня, а затем просто раствориться во тьме, попытавшись разрушить жизнь другого человека! Не выйдет!» – написал Макгрегор на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Макгрегора задержали во время отдыха в Корсике на сутки. По информации The Sun, боец обнажился в баре перед замужней женщиной.

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