«Стараюсь оставаться сильным ради моих детей»: Конор ответил на обвинения в сексуальных домогательствах, а затем удалил твит

Бывший чемпион в двух весовых категориях ответил на обвинения в сексуальных домогательствах во время отдыха на Корсике.

«Я так не могу, просто раздавлен.

Вместо того, чтобы спасать от самоубийства, ты травишь меня онлайн в этот ужасный период моей жизни.

Я стараюсь быть сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и оказывают мне поддержку. Спасибо за оскорбления, лицемер», – ответил ирландец на негативную реакцию в твиттере, а затем удалил пост.

Ранее стало известно, что Макгрегора задержали во время отдыха в Корсике на сутки. По информации The Sun, боец обнажился в баре перед замужней женщиной.

Конора арестовали на Корсике после того, как он показал половой орган замужней женщине (The Sun)

Конора задержали на Корсике. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении