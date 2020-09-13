«Стараюсь оставаться сильным ради моих детей»: Конор ответил на обвинения в сексуальных домогательствах, а затем удалил твит

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на обвинения в сексуальных домогательствах во время отдыха на Корсике.
«Я так не могу, просто раздавлен.
Вместо того, чтобы спасать от самоубийства, ты травишь меня онлайн в этот ужасный период моей жизни.
Я стараюсь быть сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и оказывают мне поддержку. Спасибо за оскорбления, лицемер», – ответил ирландец на негативную реакцию в твиттере, а затем удалил пост.
Ранее стало известно, что Макгрегора задержали во время отдыха в Корсике на сутки. По информации The Sun, боец обнажился в баре перед замужней женщиной.
Конора арестовали на Корсике после того, как он показал половой орган замужней женщине (The Sun)
Конора задержали на Корсике. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении