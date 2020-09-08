«Люди хотят понюхать мои ноги. Есть те, кто просит ударить в пах». Анастасия Янькова о сообщениях в директе

Российский боец рассказала о самых необычных сообщениях в директе инстаграма.

«Иногда захожу в директ и удивляюсь, мне же и предложения по работе присылают – сотрудничество и съемки. И бывает, что в непрочитанных сообщениях я такое узнаю об извращениях.

Я узнала, что такое футфетиш. Люди реально хотят твою обувь, хотят понюхать твои ноги. Некоторые просят купить мои тренировочные кроссовки.

Я узнала, что есть люди, которые хотят посидеть на руках у сильной женщины. У них есть целые видео, где щуплые мужчины любят, чтобы сильная женщина подержала их на руках. Это что-то связано с материнской историей. Они не просто пишут, но и готовы за это платить.

Есть те, кто хочет, чтобы их ударили в пах. Я не знаю, как они живут. Есть отдельная страница людей, которые хотят, чтобы их пощекотали. Я никогда не отвечала таким людям, мне страшно.

На самом деле, пусть каждый делает то, что ему нравится. Пока это не задевает границу другого человека», – сказала Янькова.

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