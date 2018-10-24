Хабиб: «У меня нет интереса драться с Фергюсоном»

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что не хочет драться с .

«Если он вернется и победит топового бойца, интерес к нашему бою будет сохраняться.

Но у меня лично его нет. После того, что с ним сделал Гэтжи, у меня интерес к нему как к конкурентному сопернику упал», – сказал Нурмагомедов.

Ранее поединок Хабиб – Фергюсон срывался пять раз.

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