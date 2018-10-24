Тина Канделаки: «Поветкин исполнил Рокки в бою с Уайтом»

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала бой между временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

«Саша Поветкин исполнил Рокки в бою с Диллианом Уайтом и стал временным чемпионом мира по версии WBC!

Поветкин никогда не избегал боев с самыми сильными соперниками. Разве судьба могла не вознаградить его за смелость, трудолюбие и упорство?» – заявила Канделаки.

Тренер Поветкина: «Власову привет. Технарю, #####»

Брат Поветкина: «Репортеры говорили, что брат – пенсионер, ни на что не годный. Вот он и доказал, на что он годный»

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