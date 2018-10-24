Александр Поветкин: «Возможно, это был лучший удар в моей карьере»

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал победу в бою против Диллиана Уайта.
«Не был уверен, что так все закончится. Да, я побывал в нокдаунах, но я себя чувствую хорошо. Отрабатывал такие моменты на тренировках.
Лучший ли это удар в карьере? Да, возможно, так и есть.
Мне очень полюбилось здесь драться. Здесь понимают бокс. Спасибо Андрею Рябинскому и Эдди Хирну. Хочу просто еще немного побоксировать», – рассказал Поветкин.
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в Брентвуде в «Бойцовском саду».
Поветкин нокаутировал Уайта в 5-м раунде после двух нокдаунов и стал временным чемпионом WBC