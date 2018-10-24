Уайт тяжелее Поветкина на 13 кг

Состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса в «Бойцовском саду» в Брентвуде.

Британский тяжеловес (27-1, 18 КО) перевесил россиянина (35-2-1, 24 КО) на 13 килограмм.

Результаты взвешивания:

Диллиан Уайт – 114,5 кг – Александр Поветкин – 101,5 кг

Бой за временный и бриллиантовый пояса , а также звание обязательного претендента на чемпионский пояс, которым владеет Тайсон Фьюри, состоится 22 августа.

Поветкин подрался с Кличко прямо накануне Евромайдана. Во время боя кричали «Бей петуха!», а итоговые рейтинги были рекордными

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