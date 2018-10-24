Уайт тяжелее Поветкина на 13 кг

Состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса в «Бойцовском саду» в Брентвуде.
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) перевесил россиянина Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО) на 13 килограмм.
Результаты взвешивания:
Диллиан Уайт – 114,5 кг – Александр Поветкин – 101,5 кг
Бой за временный и бриллиантовый пояса WBC, а также звание обязательного претендента на чемпионский пояс, которым владеет Тайсон Фьюри, состоится 22 августа.
Don’t blink! 👀 @DillianWhyte 🆚 Alexander Povetkin = 🧨 #FightCamp #WhytePovetkin #FightCamp4 pic.twitter.com/VZnYl2OSVm— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 21, 2020
Поветкин подрался с Кличко прямо накануне Евромайдана. Во время боя кричали «Бей петуха!», а итоговые рейтинги были рекордными