Хабиб о предложении возглавить Дагестан: «Считаю себя довольно образованным, но у нас много достойных кандидатов»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на предложение возглавить Дагестан.

«Не было мыслей об этом. Считаю себя довольно образованным. По пятибалльной шкале поставил бы себе три с плюсом или четыре с минусом.

Чтобы руководить регионом, нужны опыт, знания. Я тренировался всю свою жизнь. Ничем не руководил.

У нас есть много достойных кандидатов. Но эти разговоры будут всегда. Спокойно отношусь к этому.

Проблема номер один в Дагестане – безработица. Людей надо чем-то занять, у них должна быть работа. Очень много людей просят у меня деньги. Спокойно отношусь к этому. Но должны создаваться рабочие места.

В последние пару лет есть сдвиги. Но недостатков больше. Самое плохое – когда твоих детей воспитывают интернет, YouTube. Если люди будут работать, то у них не будет времени заниматься этим», – сказал Хабиб.

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