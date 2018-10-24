Хабиб: «У меня нет неприязни к Гэтжи. Он хочет быть лучшим, и я это уважаю»

Чемпион UFC в легком весе рассказал об отношении к сопернику , с которым проведет бой 24 октября на UFC 254.

«Я сейчас нахожусь в России и готовлюсь. Ни перед одним боем я не хотел бы устраивать конфликт с соперником. Это мне не нужно.

Но были некоторые, с которыми приходилось конфликтовать, или сказал бы, что отвечать. Это не было моей инициативой.

С Гэтжи я знаком давно. Помню, когда возвращался в 2016 году после трех операций подряд, когда тяжелое время было и травмировался Фергюссон и мне за 9 дней дали другого бойца.

Тогда он мне помогал, была изнурительная весогонка. Последняя – 2 кг утром перед боем. Последний килограмм согнал уже в горячей ванной, и он мне помогал тогда. Помню, как выносил меня из ванной. Людей не хватало помочь. Мы все выступали в один вечер, было нужно, чтобы пара человек была рядом.

У меня к нему никакой неприязни нет. Он хочет быть лучшим в мире, и я это уважаю. Он многое прошел в этом виде спорта, и это достойный соперник.

Вы видели, что он в прошлом бое сделал с Фергюссоном. Мы выйдем туда, сделаем свое дело, пожмем руки и уйдем», – сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.

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