Хабиб о ситуации в Беларуси: «Мир намного лучше, чем война»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своем отношении к ситуации в Беларуси.
«Слежу за ситуацией в Беларуси. Но мы не можем понять суть происходящего, мы там не находимся.
Пожелаю им мирного неба над головой, мир намного лучше, чем война. Не хотел бы давать политическую оценку.
Был пару раз в Белоруссии, люди там отзывчивые. Мне запомнился чистый большой с широкими дорогами Минск», – сказал Хабиб.
В Минске и других городах Беларуси люди выходят на улицы, требуя отмены результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов.
Участники протестов уверены, что результаты выборов сфальсифицированы. Мирных протестующих жестко разгоняет милиция.
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