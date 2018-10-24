Джастин Гэтжи: «Главная слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным»

Временный чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя с чемпионом .

«Я думаю, что его самая большая слабость заключается в том, что он считает себя безупречным. Полагаю, что если бы вы сказали ему об этом или обратили на это его внимание, то Хабиб очень хорошо объяснил бы, почему он в это не верит.

Я считаю, что Хабиб окружает себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел, как бойцы окружают себя людьми, которые накачивают их, а потом кидают.

В конце дня он дышит кислородом. Его мозг нуждается в кислороде. Если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он уснет», – заявил Гэтжи.

Бой Гэтжи – Хабиб состоится 24 октября на UFC 254.

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