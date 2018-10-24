Менеджер Нурмагомедова: «Цель Хабиба – сделать рекорд 30-0»

Чемпион UFC в легком весе проведет еще два боя, после чего завершить карьеру. Об этом сообщил его менеджер .

«Бой с Гэтжи – очень сложный вызов для Хабиба. Это будет невероятный бой. Они одни из лучших бойцов в мире. Оба чемпионы мира.

От этого боя однозначно выиграют фанаты. Будет грустно наблюдать, как один из них проиграет, но это часть игры.

Хабиб сейчас более сосредоточен, чем когда-либо. У него есть цель – сделать рекорд 30-0. Это то, что он собирается сделать», – сказал Абдель-Азиз.

Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254.

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