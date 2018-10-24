Бой Волков – Харрис может пройти в со-главном событии UFC 254, где подерутся Хабиб и Гэтжи

Российский тяжеловес UFC Александр Волков следующий бой может провести 24 октября на UFC 254.

По информации Sports.ru, соперником Волкова станет Уолт Харрис. Бой должен быть со-главным событием, перед титульным поединком легкого дивизиона между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Ожидается, что турнир пройдет в Абу-Даби или Лас-Вегасе.

В предыдущем бою Волков проиграл Кертису Блэйдсу, а Харрис – Алистеру Овериму.

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