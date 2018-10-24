Бой Волков – Харрис может пройти в со-главном событии UFC 254, где подерутся Хабиб и Гэтжи

Теги UFC MMA Александр Волков Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи Уолт Харрис Хабиб - Гэтжи UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков следующий бой может провести 24 октября на UFC 254.

По информации Sports.ru, соперником Волкова станет Уолт Харрис. Бой должен быть со-главным событием, перед титульным поединком легкого дивизиона между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Ожидается, что турнир пройдет в Абу-Даби или Лас-Вегасе.

В предыдущем бою Волков проиграл Кертису Блэйдсу, а Харрис – Алистеру Овериму.

Волков опустился на восьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Александр Волков: «Очень надеюсь провести поединок в сентябре»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья