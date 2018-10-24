Мага Исмаилов: «Я победил Емельяненко, не переехал. Этого мне достаточно для счастья»

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал победу над Александром Емельяненко на турнире ACA 107, который состоялся 24 июля в Сочи.

«Я победил Сашу Емельяненко, не переехал. Именно победил – не могу это по-другому назвать.

Победил его – и сегодня мне этого достаточно для счастья», – сказал Исмаилов.

Поединок Маги и Емельяненко закончился в третьем раунде техническим нокаутом в исполнении Исмаилова.

Мага Исмаилов – Александр Емельяненко: нокаут, интервью, закулисье. Подробный репортаж

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