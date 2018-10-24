Мага Исмаилов: «Саша Емельяненко всегда представляет опасность, даже когда плывет»

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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о победе над Александром Емельяненко и заявил, что не стал рисковать в стойке, когда соперник был на грани нокаута.

«Да, он стоял и плавал, но Саша всегда представляет опасность, даже когда плывет.

У меня большая голова, я прочувствовал его удары, но был сконцентрирован. Был готов еще принять и продолжать быть сконцентрированным. Главное, чтобы свет в глазах не потух. Остальное я переживу», – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Мага победил Емельяненко на ACA 107 техническим нокаутом в третьем раунде.

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