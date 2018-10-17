Николай Валуев: «У Москвы есть все шансы провести Олимпиаду-2032. Побороться может и Петербург»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что Москва и Санкт-Петербург могут претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 года.

«Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению летней Олимпиады 2032 года. У столицы есть все шансы.

Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет?

У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей .

Инфраструктура города тоже более удобна. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием», – сказал Валуев.