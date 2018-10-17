Сергей Харитонов: «Хабибу нужно отменить поединок с Гэтжи. Все-таки потеря отца – это большое горе»

Теги UFC MMA Сергей Харитонов легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Джастин Гэтжи Хабиб - Гэтжи UFC 253 Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Bellator Сергей Харитонов посоветовал чемпиону UFC легком весе Хабибу Нурмагомедову сняться с боя против Джастина Гэтжи из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мои самые искренние соболезнования. Это большая утрата и потеря, как для российского, так и для мирового ММА.

Я считаю, что Хабибу нужно отменить поединок, который должен состояться в сентябре. Но это мой совет, решение Хабиб принимает сам. Все-таки потеря отца — это большое горе.

Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль. Мы всегда рядом и тоже переживаем», – сказал Харитонов.

Бой Хабиба и Гэтжи запланирован 19 сентября на UFC 253 в Абу-Даби.

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58 году жизни после продолжительной болезни.

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