Сергей Харитонов: «Хабибу нужно отменить поединок с Гэтжи. Все-таки потеря отца – это большое горе»

Российский тяжеловес Bellator Сергей Харитонов посоветовал чемпиону UFC легком весе Хабибу Нурмагомедову сняться с боя против Джастина Гэтжи из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.
«Мои самые искренние соболезнования. Это большая утрата и потеря, как для российского, так и для мирового ММА.
Я считаю, что Хабибу нужно отменить поединок, который должен состояться в сентябре. Но это мой совет, решение Хабиб принимает сам. Все-таки потеря отца — это большое горе.
Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль. Мы всегда рядом и тоже переживаем», – сказал Харитонов.
Бой Хабиба и Гэтжи запланирован 19 сентября на UFC 253 в Абу-Даби.
Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58 году жизни после продолжительной болезни.
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