Василий Уткин: «Петр Ян смог пройти через «варево» жизни, а куда делись остальные омские бойцы? Они смогли внедриться в обычную жизнь или стали бандитами?»

Футбольный комментатор посвятил выпуск «Футбольного клуба» победе Петра Яна на UFC 251. Блогер проанализировал открытое письмо бойца, которое вышло на Sports.ru.

«Я почитал историю жизни Петра Яна в его собственном изложении. Она довольно типична, в ней нет ничего удивительного. Но задумался я вот о чем: Петр Ян похож на всех чемпионов. Рано или поздно он проходит через «варево», месиво. Так или иначе, боец вырастает в боях.

В России, наверное, только на Кавказе можно считать, что бои – часть культуры. Любой бойцовский турнир в Махачкале собирает публику, боец там уважаемый человек. Ты понимаешь, что он как-то внедрен в обычную жизнь.

Петр Ян смог пройти через «варево» жизни, а куда делись остальные омские бойцы? Они смогли внедриться в обычную жизнь или стали бандитами?

Очень здорово иметь чемпиона в виде спорта, который смотрит весь мир. Петру Яну слава! Но если мы начнем анализировать его путь с точки зрения того, кого он прошел и где эти люди…

Полагаю, там уже весьма немало могил, а их число растет. Как вы думаете, куда можно попасть из боев по вторникам в ночном клубе накануне дискотеки? Один человек, если у него железное сердце и ясный взгляд, возможно, станет чемпионом UFC. А вот куда денутся остальные? У меня нет хорошего ответа на этот вопрос», – сказал Уткин в своем ютюб-канале.

Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Россия, мы сделали это!» Петр Ян – чемпион UFC, который всегда с флагом

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