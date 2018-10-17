Усман победил Масвидаля судейским решением и защитил пояс UFC

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» завершился турнир UFC 251.
В главном бою вечера чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман дрался с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем.
Бой продлился 5 раундов, по итогам которых Усман победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46)
Напомним, что Масвидаль вышел на бой на коротком уведомлении. За неделю до UFC 251 он заменил Гилберта Бернса, снявшегося из-за положительного теста на коронавирус.
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