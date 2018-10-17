«РЕН ТВ» покажет UFC 251, включая бой Петра Яна и Жозе Альдо

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В ночь с 11 на 12 июля в Абу-Даби пройдет UFC 251, в главном событии которого Камару Усман будет защищать титул полусреднего веса против Хорхе Масвидаля

Также Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй проведут реванш, а Петр Ян подерется за вакантный чемпионский пояс легчайшего дивизиона против Жозе Альдо.

Эти 3 поединка, а также бой Джессики Андраде и Роуз Намаюнас покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции в 05:20 по московскому времени.

Я вырос на Крайнем Севере, дрался в ночных клубах за 4000 рублей, а теперь у меня бой за титул UFC

Превью боя Усман – Масвидаль на UFC 251

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