«РЕН ТВ» покажет UFC 251, включая бой Петра Яна и Жозе Альдо

В ночь с 11 на 12 июля в Абу-Даби пройдет UFC 251, в главном событии которого Камару Усман будет защищать титул полусреднего веса против Хорхе Масвидаля.
Также Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй проведут реванш, а Петр Ян подерется за вакантный чемпионский пояс легчайшего дивизиона против Жозе Альдо.
Эти 3 поединка, а также бой Джессики Андраде и Роуз Намаюнас покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции в 05:20 по московскому времени.
Я вырос на Крайнем Севере, дрался в ночных клубах за 4000 рублей, а теперь у меня бой за титул UFC