Друг семьи Нурмагомедовых: «Пытались подключить президента, но сердце смогли вылечить, а мозг нет»

Рамазан Рабаданов, друг семьи , рассказал о причинах смерти 57-летнего тренера.

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно.

Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было», – сообщил Рабаданов.

О смерти отца стало известно 3 июля. Первым новость сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что Нурмагомедов-старший больше двух месяцев находился в военном госпитале Москвы после осложнений из-за коронавируса.

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