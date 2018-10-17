👊🏻 Порье победил Хукера в главном бою UFC on ESPN 12

В Лас-Вегасе завершился UFC on ESPN 12, в главном событии которого встретились топовые легковесы: и Дэн Хукер.

Бойцы показали яркий перфоманс в стойке: поединок длился все 5 раундов, по ходу которых инициатива постоянно переходила от одного к другому.

В итоге функциональная подготовка Порье и его ударная техника оказались лучше: в чемпионских раундах он смотрелся бодрее, что и повлияло на вердикт судей.

Дастин победил единогласным решением: 48-47, 48-47, 48-46.

Разборка топовых легковесов в UFC: Порье против Хукера! Онлайн