Хабиб: «Выбираешь подходящий уровень воспитанности, духовности, религиозности и четко движешься вперед. Слова не мои»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о важности воспитания, дисциплины и духовности в достижении поставленных целей.

«Выбираешь для себя подходящий уровень воспитанности, благодетельности, дисциплины, духовности, религиозности, физических и интеллектуальных нагрузок, и четко движешься вперед. Шаг за шагом, день за днем.

Не снижая планку из-за лени и неорганизованности, а стабильно закрепляя взятый уровень на протяжении долгих лет, после же повышая его, аккуратно и без эмоций, без фанатизма. Слова не мои», – сказал Нурмагомедов.

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