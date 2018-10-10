UFC 250: Нуньес против Спенсер, Гарбрандт – Ассунсао и другие бои

Завтра рано утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 250.
В главном событии чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес (19-4) проведет защиту титула в полулегком весе против Фелиции Спенсер (8-1).
Другие бои:
Коди Гарбрандт (11-3) – Рафаэль Ассунсао (27-7).
Алджамейн Стерлинг (18-3) – Кори Сэндхаген (12-1).
Нил Магни (22-7) – Тони Мартин (17-5).
Шон О’Мэлли (11-0) – Эдди Уайнленд (24-13-1).
Начало прямой онлайн-трансляции – 7 июня в 05:00 по московскому времени.
👀 Дуэли взглядов перед UFC 250: Нуньес – Спенсер, Гарбрандт против Ассунсао
Взвешивание UFC 250: Нуньес тяжелее Спенсер, Гарбрандт и Асунсао показали одинаковый вес