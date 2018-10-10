UFC 250: Нуньес против Спенсер, Гарбрандт – Ассунсао и другие бои

Завтра рано утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 250.

В главном событии чемпионка UFC в двух дивизионах (19-4) проведет защиту титула в полулегком весе против (8-1).

Другие бои:

(11-3) – Рафаэль Ассунсао (27-7).

Алджамейн Стерлинг (18-3) – Кори Сэндхаген (12-1).

Нил Магни (22-7) – Тони Мартин (17-5).

Шон О’Мэлли (11-0) – Эдди Уайнленд (24-13-1).

Начало прямой онлайн-трансляции – 7 июня в 05:00 по московскому времени.

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