Взвешивание UFC 250: Нуньес тяжелее Спенсер, Гарбрандт и Асунсао показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников UFC 250.

В главном бою вечера подерутся чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер. Бой пройдет в полулегком весе.

Результаты взвешивание:

Основной кард:

Аманда Нуньес (65,8 кг) – (65,5 кг);

Рафаэль Ассунсао (61,7 кг) – (61,7 кг);

Кори Сэндхаген (61,5 кг) – (61,7 кг);

Нил Магни (77,6 кг) – Энтони Рокко Мартин (77,3 кг);

Шон О`Мэлли (61,7 кг) – Эдди Вайнлэнд (61,7 кг).

Предварительные бои:

Алекс Касерес (66,2 кг) – Чейс Хупер (65,9 кг);

Йен Хейниш (84,1 кг) – Джеральд Мершарт (84,1 кг);

Брайан Келлехер (65,9 кг) – Коди Стаманн (66,2 кг);

Чарльз Бирд (83,7 кг) – Маки Питоло (84,1 кг);

Жуссиер Формига (57,1 кг) – Алекс Перес (57,1 кг);

Девин Кларк (93,2 кг) – Алонсо Менифилд (92,9 кг);

Герберт Бернс (67,8 кг) – Эван Данэм (67,8 кг).

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