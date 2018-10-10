Взвешивание UFC 250: Нуньес тяжелее Спенсер, Гарбрандт и Асунсао показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников UFC 250.
В главном бою вечера подерутся чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер. Бой пройдет в полулегком весе.
Результаты взвешивание:
Основной кард:
Аманда Нуньес (65,8 кг) – Фелиция Спенсер (65,5 кг);
Рафаэль Ассунсао (61,7 кг) – Коди Гарбрандт (61,7 кг);
Кори Сэндхаген (61,5 кг) – Алджамейн Стерлинг (61,7 кг);
Нил Магни (77,6 кг) – Энтони Рокко Мартин (77,3 кг);
Шон О`Мэлли (61,7 кг) – Эдди Вайнлэнд (61,7 кг).
Предварительные бои:
Алекс Касерес (66,2 кг) – Чейс Хупер (65,9 кг);
Йен Хейниш (84,1 кг) – Джеральд Мершарт (84,1 кг);
Брайан Келлехер (65,9 кг) – Коди Стаманн (66,2 кг);
Чарльз Бирд (83,7 кг) – Маки Питоло (84,1 кг);
Жуссиер Формига (57,1 кг) – Алекс Перес (57,1 кг);
Девин Кларк (93,2 кг) – Алонсо Менифилд (92,9 кг);
Герберт Бернс (67,8 кг) – Эван Данэм (67,8 кг).
UFC построил в Лас-Вегасе медиакомплекс на 12 тысяч квадратных метров (там 22 зала!). Теперь им вообще ничего не помешает
Аманда Нуньес уверена, что переболела коронавирусом: «Я пролежала в постели два-три дня, а потом заболела моя партнерша»