Боксер Беринчик о новой власти на Украине: «Хотите, чтобы мой дом загорелся?»

Украинский боксер эмоционально ответил на вопрос о новой власти на Украине.

«Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию вопросы мне насыпаешь.

Хотите, чтобы я ответил и у меня дом в Краснодоне загорелся, я не могу понять? Я там родился, вырос и живу. Я могу тебе много чего интересного рассказать, но ты хочешь, чтобы у меня потом были проблемы?

Я лучше помолчу. Я не политический деятель, не историк, не политолог. Я простой спортсмен. Не мне рассуждать на такие темы», – заявил Беринчик.

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