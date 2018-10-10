Украинский боксер Беринчик о Крыме: «Территорию никто не отдаст, а другие ее не заберут»

Украинский боксер высказал свое отношение к территориальной принадлежности Крыма.

«Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда ты открываешь карту, у него триколор. Была автономная республика, отсоединилась, проголосовали. Пришли человечки, не пришли человечки...

Но когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Так же и у меня в Краснодоне. Ты заезжаешь на одну службу и на вторую, еще и на третью можешь заехать.

Думаю, территорию никто не отдаст, а другие ее и не заберут», – сказал Беринчик.

Уткин заступился за Усика: «Чей Крым? Крымчан»

Борец Грицай о бое с Усиком: «Хочу показать, что за пророссийскую позицию у нас можно получить по морде»