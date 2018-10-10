Виталий Кличко: «В армии «дед» хотел заставить меня носить воду. Когда узнал, что я чемпион Украины, инцидент был исчерпан»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко вспомнил первый день службы в советской армии.

«Нам только выдали военную форму, как один «дед» командирским тоном приказал носить воду. Габаритами «дед» был в два раза меньше, чем я.

Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я, – рядовой. Ответ «деду» категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой.

Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны. Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что «деды» пожелают расправиться со строптивым салагой. Напряжение спало только на следующий день.

Утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны – Виталий Кличко. После него «дед» сам подошел, протянул руку и примиряющим тоном пробубнил: «Что ж ты мне об этом раньше не сказал?»

Инцидент был исчерпан, больше меня никто не заставлял носить воду», – рассказал Кличко.

Кличко проходил срочную службу в советской армии в Умани с 1989 по 1991 год.

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