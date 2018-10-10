Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб на связи с Путиным. Он обещал, что его отец получит лучшее лечение»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца бойца Абдулманапа Нурмагомедова.
«Я могу подтвердить, что отец Хабиба введен в искусственную кому.
Хабиб на связи в последние дни с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит лучшее медицинское лечение.
Послание Хабиба людям во всем мире – это оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», – сказал Абдель-Азиз.
Хабиб рассказал о состоянии отца и умерших родственниках. Ситуация в Дагестане очень тяжелая
Брат Хабиба: «У Абдулманапа тяжелое состояние. Надеемся только на Всевышнего»