Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб на связи с Путиным. Он обещал, что его отец получит лучшее лечение»

, менеджер чемпиона в легком весе , рассказал о состоянии отца бойца .

«Я могу подтвердить, что отец Хабиба введен в искусственную кому.

Хабиб на связи в последние дни с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит лучшее медицинское лечение.

Послание Хабиба людям во всем мире – это оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», – сказал Абдель-Азиз.

Хабиб рассказал о состоянии отца и умерших родственниках. Ситуация в Дагестане очень тяжелая

Брат Хабиба: «У Абдулманапа тяжелое состояние. Надеемся только на Всевышнего»