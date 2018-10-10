Александр Емельяненко: «Не в курсе, что с Кадыровым. Я уже как две недели в другую резиденцию переехал»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко сообщил, что в последнее время не контактировал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Вообще не в курсе, что с Кадыровым. У меня отлично все. Тренируюсь, готовлюсь. Вот сейчас как раз в спортзал собираюсь.

Я уже как две недели в другую резиденцию переехал – чтобы здесь спарринговать. А по телефону разговаривал с ним недавно. Я уже две недели в Гудермесе. Сюда парням удобнее приезжать и тренироваться.

Эта резиденция — она как спортивная база. Сделана для спортсменов. Здесь громадный спортивный зал, есть ринг. У меня намечается бой с Минеевым по правилам боксам, и Рамзан сказал – давай, езжай туда.

Чтобы я ринг почувствовал, боксерскую работу. Ко мне сюда отовсюду приезжают действующие профессиональные боксеры, подтягивают меня», – сказал Емельяненко.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус.

У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в Москву на самолете (Baza)

Бывшего промоутера Александра Емельяненко задержали по делу о наркотиках

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