Дэйна Уайт: «Хабиб опустошен из-за отца. Мы уже собирались выслать ему контракт на бой с Гэтжи»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Джастин Гэтжи Хабиб - Гэтжи Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о разговоре с чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым, чей отец находится в больнице с коронавирусом и проблемами с сердцем.

«Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что он сейчас опустошен. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски.

Он сказал: «Ты же знаешь, насколько я люблю своего отца». Это тяжело.

Когда я разговаривал с ним, мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой. Но потом произошел ряд странных вещей, что, понятное дело, помешало нам все завершить», – сказал Уайт.

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