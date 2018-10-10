Президент UFC: «Ждем, что Хабиб и Гэтжи подерутся летом на Бойцовском острове»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпиона легкого веса Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи может пройти уже этим летом.

«Ждем, что Хабиб и Гэтжи подерутся летом.

Не знаю, будет ли это первым турниром на Борцовском острое, но поединок пройдет там.

Только если ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю», – сказал Уайт.

На UFC 249 Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.

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