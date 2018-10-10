Хабиб – Фергюсону: «Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой!»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал Тони Фергюсона, который проиграл нокаутом Джастину Гэтжи на UFC 249.
«Что бы ни случилось, это уже в прошлом. Выше голову Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой!» – написал Хабиб.
Фергюсон проиграл Гэтжи в пятом раунде и лишился шансов на бой с Нурмагомедовым за пояс чемпиона.
Хабиб поддержал Тони Фергюсона! 💪 Но намекнул, что драться с ним теперь не будет 😐 pic.twitter.com/fsz3C9GFvU— Sports.ru (@sportsru) May 11, 2020
Фергюсон проиграл американцу, который всех вырубает. У Гэтжи бешеный процент нокаутов – 86!
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