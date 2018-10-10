Хабиб – Фергюсону: «Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой!»

Теги легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал Тони Фергюсона, который проиграл нокаутом Джастину Гэтжи на UFC 249.

«Что бы ни случилось, это уже в прошлом. Выше голову Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой!» – написал Хабиб.

Фергюсон проиграл Гэтжи в пятом раунде и лишился шансов на бой с Нурмагомедовым за пояс чемпиона.

Фергюсон проиграл американцу, который всех вырубает. У Гэтжи бешеный процент нокаутов – 86!

Камил Гаджиев: «Для Хабиба бой с Гэтжи будет похож на поединок с Конором»

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