Хабиб – Фергюсону: «Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой!»

Чемпион UFC в легком весе поддержал , который проиграл нокаутом на UFC 249.

«Что бы ни случилось, это уже в прошлом. Выше голову Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой!» – написал Хабиб.

Фергюсон проиграл Гэтжи в пятом раунде и лишился шансов на бой с Нурмагомедовым за пояс чемпиона.

Хабиб поддержал Тони Фергюсона! 💪 Но намекнул, что драться с ним теперь не будет 😐 pic.twitter.com/fsz3C9GFvU — Sports.ru (@sportsru) May 11, 2020

Фергюсон проиграл американцу, который всех вырубает. У Гэтжи бешеный процент нокаутов – 86!

Камил Гаджиев: «Для Хабиба бой с Гэтжи будет похож на поединок с Конором»