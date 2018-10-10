Гэтжи о бое с Хабибом: «Мне все равно, выиграю я или проиграю»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о поединке против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

«Я не могу дождаться этого вызова. Боя с Хабибом. Мне все равно, выиграю я или проиграю.

Я собираюсь отдаться этому на все 100%. Это все, что я всегда делаю», – сказал Гэтжи.

Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона в главном событии турнира UFC 249.

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