Конор – Диасу: «Закрой глаза и подпиши контракт»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях призвал подписать соглашение на бой.

«Закрой глаза и подпиши контракт», – написал Конор Диасу.

Бойцы провели два поединка: в первом Диас сенсационно задушил Макгрегора, а в реванше Конор победил судейским решением. Последний раз ирландец дрался в январе, когда нокаутировал Дональда Серроне, а Нэйт в ноябре проиграл Хорхе Масвидалю.

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